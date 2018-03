Brabantse Joann populair in RTL-programma Curvy Supermodel: 'Ik wil een inspiratie zijn'

Joann woont in Kaatsheuvel en studeert Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Ze heeft een oppasadresje, heeft in het verleden in een aantal supermarkten gewerkt en was werkzaam bij restaurant Grillig. Maar tegenwoordig steekt ze haar tijd vooral in haar groeiende modellencarrière. Die overigens een flinke boost heeft gekregen door Curvy Supermodel, een programma dat gaat over modellen met ‘een maatje meer’.

Onzeker

Joann kan nu met trots zeggen dat ze zeker is over haar lichaam, maar een paar jaar geleden was dat een ander verhaal. ,,Ik had vroeger heel veel moeite met het showen van mijn curves. Ik dacht dat als mensen mij niet mochten, dat door mijn figuur kwam. Omdat ik ‘dik’ was. Ik ben heel onzeker geweest. Heb geprobeerd af te vallen op alle mogelijke manieren. Mezelf uithongeren. Ik dacht: als ik dun ben, ben ik gelukkig. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ondertussen ben ik trots op mijn lichaam en accepteer ik alles eraan. Ik vind het leuk om mijn vetrollen te laten zien om die 'perfectie' op social media te doorbreken. Ik wil jonge mensen laten zien dat je trots kan zijn op je lichaam ook al is het niet 'perfect'."

De fashion industrie is de laatste tijd flink aan het veranderen. Waar een paar jaar geleden alleen modellen met maatje 34 geaccepteerd werden, ligt de focus tegenwoordig steeds vaker op plussize modellen. ,,Het was altijd een grote droom om mee te doen aan een programma als Hollands Next Top Model, maar ik dacht: dat lukt me nooit, ik heb niet de juiste maten”, aldus Joann. Ze was dan ook heel blij toen ze hoorde dat er een programma voor plussize dames kwam. ,,Het was zo unreal voor mij. Ik ben super blij dat vrouwen met een maatje meer nu ook gepresenteerd worden.”

Nichtjes

Joann heeft haar talent als model niet van een vreemde. Het zit in haar familie. En flink ook. Haar nichtjes zijn Gigi en Bella Hadid, twee bekende modellen in Amerika. ,,Ze zijn super trots op mij. Ze kijken alle afleveringen en vinden het heel leuk dat ik nu ook model wil worden. Veel mensen denken dat zij mij hebben geïnspireerd voor de modellenwereld, maar ik wil dit al heel lang. Al denk ik wel dat ik door mijn nichtjes een duidelijk beeld van dat wereldje heb gekregen. Het is echt niet alleen maar rozengeur en maneschijn.”

Droom

Joann hoopt met haar deelname te kunnen bereiken dat alle lichaam worden opgenomen in de fashion industrie. ,,Dat kan ik natuurlijk niet in mijn eentje doen, maar ik wil daar wel een deel van zijn. Verder heb ik ook persoonlijke dromen. Zoals een Vogue cover, of lopen voor Victoria’s Secret. Maar dat gaat allemaal pas gebeuren als de modewereld plussize modellen volledig accepteert.”

Tot die tijd blijft Joann keihard aan haar carrière en aan zichzelf werken. ,,Je moet altijd jezelf blijven en aardig zijn tegen iedereen die je ontmoet. Natuurlijk is het belangrijk dat je een goed model bent, maar het is nog belangrijker hoe jij als persoon bent.”

Afvalrace

Curvy Supermodel begon met twintig modellen in één huis. Inmiddels zijn er daar nog zeven van over. Iedere week wordt er iemand naar huis gestuurd. Maandagavond om 20.30 uur wordt duidelijk wie het volgende slachtoffer wordt. ,,Ik gun het iedereen die meedoet en ik zie dan ook niemand als mijn concurrent. Iedereen is anders en alle meiden verdienen het om te winnen", zegt Joann nog over haar collega-modellen.

