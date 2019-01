Brabantse katholieken houden hand op de knip

Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarin kerkgenootschappen hun leden oproepen een financiële bijdrage te leveren aan hun parochie. De deelname daalt fors in de katholieke kerk. In 2006 maakte 45 procent van de katholieke huishoudens een bijdrage over. In 2016 was dat nog maar 32 procent. De opbrengst daalde van 59 miljoen naar 48 miljoen euro. De huishoudens die nog doneren, betalen gemiddeld dus wel meer.