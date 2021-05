Brabantse kloosterlingen doen hun verhaal in podcasts: ‘Je moet af en toe in het diepe springen’

Nieuwsover­zicht | Rutte: ‘Feitelijk komt er een einde aan de lockdown’ - Voi­ce-win­naar Jimi Bellmartin overleden

28 mei Hoopgevende woorden van demissionair premier Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie vrijdagavond. Er komt vanaf 5 juni ‘feitelijk een einde aan de lockdown’. ,,Wel met beperkingen, maar toch. Dat we die harde lockdown nu achter ons kunnen laten, is erg mooi. We gaan nu de eindfase in.” Maar er was vrijdag ook triest nieuws: Soulzanger Jimi Bellmartin uit Vught overleed na een kort ziekbed.