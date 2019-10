Brabantse Milieufederatie: ‘Maak extensieve zone rondom natuur’

BMF-directeur Femke Dingemans presenteerde het plan vorige week tijdens het debat over de stikstofimpasse in provinciale staten. Zij wil dat de provincie onverkort vasthoudt aan de strengere milieu-eisen voor stallen die de provincie in 2017 uitriep. Daarnaast zijn extra stappen nodig om kwetsbare natuurgebieden te laten herstellen. ‘De noodzaak om nu in te grijpen is groot', zo staat in het actieplan. ‘Dat geldt zeker voor Brabant: hier vormt stikstof de grootste bedreiging voor de natuur, luchtkwaliteit en waterkwaliteit. Sinds 1995 zijn dagvlinders en reptielen met een alarmerende 80 procent afgenomen. Stikstof vormt de belangrijkste oorzaak voor die achteruitgang.’