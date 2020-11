Brabantse Nikki (15) wordt langzaam doof én blind, maar wil met haar paard naar de Olympische Spelen

Video Dit is de op een na snelste man van Nederland: althans, in de categorie 85-plus

19 november BEST - Hij is al de op een na rapste 85-plusser op de 100 meter en mikt nu op de titel van ‘snelste negentiger van Nederland’. Daarvoor hoeft hardloper Bram Flierman (90) uit Best maar één keer een officiële sprintwedstrijd tot een goed einde te brengen. ,,Die kans kan ik niet laten liggen, toch?”