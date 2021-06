Brabantse noodkreet: ons stroomnet zit te vol en dat kost banen

De vier Brabantse energieregio’s (RES-regio’s), de provincie en netbeheerders TenneT en Enexis luidden de noodklok in een brandbrief aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit voorjaar stelden ze in deze krant nog dat het Klimaatakkoord - 50 procent minder CO2-uitstoot in 2030 - nog haalbaar was, nu kijken ze er minder rooskleurig tegenaan. De RES-ambitie voor 2030 is in het geding, stellen zij, omdat projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie niet snel genoeg kunnen worden aangesloten. ‘De transportcapaciteit heeft inmiddels een schaal en omvang die in de provincie Noord-Brabant tot aanzienlijke problemen gaat leiden’, schrijven de partijen.