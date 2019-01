De politiebaas spreekt van een ongehoorde, nieuwe uitwas, een escalatie die ze illustratief noemt 'voor de verharding van de criminaliteit.’ De bedreigde medewerker werkt volgens haar ‘in de aanpak van de ondermijnende (drugs)criminaliteit’.

Druk opgelopen

Namen noemt Ekelmans niet, maar ze zegt dat de doodsbedreiging uit de hoek komt van ‘groepen uit Brabant die de afgelopen jaren zeer intensief zijn aanpakt door de politie’. ,,En tegen wie we met succes vervolgingen hebben ingesteld. Kennelijk is de druk daardoor zo opgelopen, dat ze nu de politie gaan bedreigen.”

Stopgesprekken

Woensdag heeft de politie zogeheten stopgesprekken gevoerd met ‘vertegenwoordigers’ van de betrokken criminele bendes. Of dit criminele kopstukken zijn of bijvoorbeeld advocaten, wil ze niet zeggen. Inzet van de gesprekken was volgens Ekelmans eerst en vooral het wegnemen van de dreiging. ,,We hebben laten weten dat we op de hoogte zijn van de plannen.”

Quote Ze moeten met hun tengels van onze mensen afblijven Hanneke Ekelmans, Chef politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

Op de vraag waarom de politie niet meteen overgaat tot aanhoudingen als ze weet wie verantwoordelijk zijn, zegt Ekelmans dat 'dat niet zo simpel ligt’: ,,We hebben zeer sterke aanwijzingen dat het klopt. Maar dat is nog geen bewijs. Het gaat bovendien om een bedreiging door groepen. Dat maakt het juridisch lastiger. Dan kun je niet zo maar een of twee personen aanhouden.”

Onaanvaardbaar

Het onderzoek naar de bedreiging is in volle gang, verzekert de eenheidschef: ,,Natuurlijk willen we uiteindelijk de schuldigen oppakken. Het is onaanvaardbaar dat politiemensen met zulke zware dreigingen te maken krijgen. Ze moeten met hun tengels van onze mensen afblijven.”

Quote Dit gaat zó veel verder. Dit is een weloverwo­gen, kille doodsbe­drei­ging met puur criminele motieven Politiebaas Ekelmans

De politiebaas is diep geschokt door de affaire. ,,Politiemensen zijn wel wat gewend. Ze worden wel vaker geïntimideerd en belemmerd in hun werk. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden en bekogeld met vuurwerk door personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs. En er worden wel eens autobanden lek gestoken. Maar dit gaat zó veel verder. Dit is een weloverwogen, kille doodsbedreiging met puur criminele motieven. Dat hebben we voor zover ik weet hier nog nooit meegemaakt.”

Quote Zo'n bedreiging hakt er flink in, voor iedereen hier. Maar we doen geen stap terug Politiechef Ekelmans

De politiebaas gaat niet in detail in op de aard van de doodsbedreiging en hoe de politie die ‘enkele weken geleden’ heeft ontvangen. Ze spreekt alleen van een ‘zeer serieuze bedreiging op het leven gericht’. De politie kan zijn getipt. Ook ontdekt ze dit soort bedreigingen vaak zelf door criminelen stiekem af te luisteren.

Over de functie en werkplaats van de bedreigde medewerker zegt de politiechef om veiligheidsredenen niets. Ze laat weten dat de functionaris 'doorwerkt in de aanpak van de ondermijning’: ,,Zo'n bedreiging hakt er flink in, voor iedereen hier. Maar we doen geen stap terug.” Woensdag zijn de 3.500 personeelsleden van de politie-eenheid ingelicht over de zaak.

Groeperingen

Politie en justitie in Brabant hebben de afgelopen jaren tal van criminele groeperingen in Brabant op de korrel genomen, met name drugsproducenten en -handelaren en motorbendes als Satudarah en No Surrender of individuele leden ervan.

Bedreiging officieren