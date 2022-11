Brabantse politiechef haalt ‘vanuit emotie’ uit naar Sylvana Simons

Politie haalt dertien snelle Duitse huurboli­des van de weg, ook de Audi van de vloggende scheurneus Muis911

De politie in West-Brabant heeft een flinke slag geslagen in de strijd tegen levensgevaarlijke wegpiraten in buitenlandse huurauto’s. Sinds september heeft ze dertien van zulke razendsnelle voertuigen in beslag genomen, waaronder Audi’s, Mercedessen en een Bentley, veelal in Duitsland gehuurd.

18 november