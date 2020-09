Brabantse politiek stemt in met miljoenen voor Philharmonie Zuidnederland

Opvallend genoeg zag juist de grootste coalitiepartij VVD dat liever anders. De fractie diende zelfs een voorstel in om alleen voor 2022 de subsidie in stand te laten. Voor de jaren erna wilden de liberalen de hand nu nog op de knip houden, om later in een keer te besluiten hoe de subsidiekoek voor cultuur en sport precies moet worden verdeeld. Dat voorstel kreeg echter geen steun: voor een meerderheid woog de wens om de Philharmonie voor de komende jaren zeker te bieden zwaarder. De VVD stemde, nadat het eigen voorstel was weggestemd, overigens wel in met de subsidie.