Brabantse politiek wil rem zetten op ‘logistieke dozen’

QUIZ Nationale Broer- en Zus Dag! Bij welke bekende Brabanders horen deze broers en zussen?

30 september Vandaag is de perfecte dag om je broer of zus in het zonnetje te zetten. Het is namelijk 30 september en die datum staat sinds zeven jaar in het teken van de Nationale Broer- en Zus Dag. Ter nagedachtenis aan zijn overleden zus in het leven geroepen door Giel Beelen en tot op de dag van vandaag nog ieder jaar een speciaal moment.