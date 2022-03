Brabantse steden wapenen zich tegen beleggers die woningen opkopen

Kijktip | Lange rij bij teststra­ten door carnaval: 'In week tijd verdubbeld’

In de week na carnaval, waarbij alle coronaregels losgelaten werden, staan er lange rijen bij de teststraten van de GGD. Volgens de GGD Brabant-Zuidoost is het aantal testen in een week tijd verdubbeld. Mensen kunnen nu ook zonder afspraak komen testen, het risico is dan wel dat ze langer moeten wachten.

3 maart