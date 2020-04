Brabantse theaters vrezen winterslaap, start nieuw theaterseizoen zwaar onder druk

De man die het songfesti­val zou regisseren mag bij ziekenhuis Bernhoven fulltime filmen

17:00 Was alles volgens plan gegaan, dan hadden we Marc Pos nu waarschijnlijk in Rotterdam getroffen. Als hij überhaupt tijd had gehad voor een interview. De regisseur zou compleet gegrepen zijn door de songfestivalkoorts - met het spreekwoordelijke stoom uit zijn oren. Hij zou zich het hoofd breken over de vraag hoe één van de grootste entertainmentproducties ter wereld de huiskamers van 200 miljoen mensen in zou rollen. Over vragen als: wat doen we met dat ene camerashot? En moet de opkomst van die presentatrice niet anders?