Brabantse Tim (19) omgekomen bij ongeluk op Malta

Grote uitslaande brand bij Avans Hogeschool in Den Bosch nu wel onder controle, treinver­keer lag twee uur plat

19:31 DEN BOSCH - In een pand van de Avans Hogeschool aan de Parallelweg in Den Bosch is zondagmiddag rond 14.30 uur brand uitgebroken. De brandweer schaalde snel op naar grote, uitslaande brand. Rond 16.20 uur werd het sein brand meester gegeven en was het vuur onder controle.