Brabantse trainer beschuldigd van ontucht: eerste aangiften in dossier dansmisbruik

Nieuwsover­zicht | Aantal nieuwe besmettin­gen corona blijft stijgen - Huwelijk Thamara en Jurgen al na twee dagen ongeldig

Het aantal mensen dat positief test op corona blijft sinds carnaval maar toenemen. Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Breda staan qua besmettingen in de landelijke top. Verder was er opnieuw veel nieuws over de oorlog in Oekraïne, vond het hoger beroep plaats in de zaak rondom de moord op Tommie van der Burg en stijgt de gasprijs naar recordhoogten. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

7 maart