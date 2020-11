Brabantse veehouders krijgen definitief tot 2024 voor schonere stal; oppositie vreest nog meer uitstel

Van lunchroom naar billen wassen: ‘Ik beteken veel voor de mensen’

14:30 EINDHOVEN - Dat horeca-man Xavier Knol (51) uit Weert nog eens ooit ‘billen zou wassen’ in een zorginstelling, had hij zelf nooit verwacht. ,,Had je me dat vijf jaar geleden gevraagd, dan zou ik hard gelachen hebben. Maar ik help onze bewoners op allerlei manieren. Die billen, dat is maar een klein onderdeeltje. Ik beteken veel voor hen. Dát is pas belangrijk.”