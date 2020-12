Brabantse Veiligheidsregio's: ‘Lockdown komt op moeilijkste moment van het jaar, maar hou vol’

Nieuwsover­zicht | Aantal coronabe­smet­tin­gen neemt iets toe - Horecaba­zen mogen oude boetes verscheu­ren

9 december Het RIVM telt vandaag 6589 nieuwe besmettingen, 421 meer dan gisteren. Het aantal besmettingen nam gisteren nog af, met 944. Vanaf 21 december kunnen alle bedrijven en instellingen sneltesten bestellen, zodat medewerkers zich kunnen laten testen, laat coronaminister De Jonge weten. In een verpleeghuis in Geertruidenberg grijpt het virus om zich heen. Maar dat is een weloverwogen keuze, laat de directeur weten. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.