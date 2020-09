Brabantse veiligheidsregio's over carnaval: ‘Kom uiterlijk begin december met plannen voor alternatieven’

Hooghouden voor gevorder­den bij het NK Freestyle Voetbal: ‘Ze hebben megaveel talent’

20 september EINDHOVEN - Even lekker een balletje hooghouden bij de training. Alle voetballers doen het. Maar sommige spelers vinden dat een stuk leuker dan het balletje rondspelen. Speciaal voor het is het freestyle voetbal. En de allerbeste in die sport, waren te zien in Eindhoven, waar gestreden werd om de Nederlandse titel.