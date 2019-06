Brabantse voetbaltrainer liet zijn spelers drugs dealen

Amateurvoetbalclubs zijn een potentieel doelwit voor criminelen. Niet alleen voor het witwassen van crimineel geld, maar ook voor het ronselen van jongeren voor de drugshandel en het creëren van aanzien en macht in een wijk of dorp.

Vijf voetbalclubs uit Zeeland en Brabant vermoeden dat criminelen hun club proberen te infiltreren, blijkt uit recent onderzoek van de universiteit Tilburg. ,,De situatie bij amateurvoetbalclubs is ernstig. Ik ben daarvan geschrokken", zegt Jeroen van den Broek van de Brabantse Taskforce tegen drugscriminaliteit.

Dealen en witwassen

Meerdere voorbeelden zijn de Taskforce bekend. Zo gebruikte een Brabantse voetbaltrainer zijn spelers voor het dealen van drugs en bleek een hoofdsponsor van een voetbalclub in Eindhoven verwikkeld in een witwaszaak. Weer een andere club maakte in korte tijd meerdere promoties en trok spelers uit de betaalde voetbalwereld aan.

Volledig scherm © lvl

,,De voetbalclub als pr-machine voor de georganiseerde criminaliteit”, stelt Paul Depla, burgemeester van Breda en bestuurslid van de Brabantse Taskforce. Wie iets goed doet voor de maatschappij, is vast ook een goed mens. ,,Dat is het beeld dat ontstaat en zo kopen criminelen aanzien en macht.” En zo kunnen ze ook jonge voetballers voor zich winnen. Depla: ,, Het kan zo maar gebeuren dat een speler wordt gevraagd of hij niet liever voor honderd euro een pakketje aflevert dan voor vijftig euro bij het eerste op de bank zit.”

Quote De voetbal­club als pr-machine voor de georgani­seer­de criminali­teit. Paul Depla, , burgemeester Breda

De Bredase voetbalclub Baronie, die er financieel niet rooskleurig voorstaat, kreeg begin dit jaar een sponsoraanbod van jaarlijks 25.000 tot 50.000 euro. ,,Tien partijen wilden instappen kreeg ik telefonisch door”, vertelt voorzitter Stan Gielen. ,,We maakten een afspraak in een hotel om een en ander te bespreken. Daar is de potentiële sponsor nooit op komen dagen. Wellicht omdat ik had verteld dat onze penningmeester een oud registeraccountant was en ik zelf belastinginspecteur ben geweest.”

Voetbalwereld bekend met ‘foute sponsors’

De uitkomst van het onderzoek schokt de amateurvoetbalwereld niet. Verhalen over foute sponsors of dubieuze voetbalzaakjes gaan overal de ronde. ,,Er is een gekte gaande", meent voorzitter John-Paul Verkooijen van voetbalvereniging Dongen. ,,Een vereniging in deze regio heeft recent een dure trainer aangeschaft en is in zee gegaan met een voetbalschool. Ze ronselen in de regio spelers door ze geld aan te bieden. Dat noem ik gekte.”

Bij voetbalvereniging Steenbergen werd ruim twee jaar geleden honderd kilo harddrugs gevonden in de kantine. Secretaris Wim van der Wegen wordt een beetje moe van ‘de oude koeien’ die steeds weer opduiken. ,,We zijn destijds in zee gegaan met een foute beheerder van de kantine. Daar zijn we behoorlijk van geschrokken", zegt hij desgevraagd. ,,Maar met sponsoring had dat niets te maken. Al onze sponsors checken we bij de Kamer van Koophandel. Hier is niets aan de hand. De club bestaat 85 jaar, er is slechts een incident geweest met een foute kantine beheerder.”

Quote We checken onze sponsors bij de Kamer van Koophandel. Wim van der Wegen, Secretaris vv Steenbergen

RKSV Halsteren is al jaren voorzichtig met het binnenhalen van sponsors. ,,Bij het afstemmen van contracten zijn altijd meerdere bestuursleden aanwezig", vertelt voorzitter Jan van Elzakker. ,,We voeren strak beleid. Nieuwe sponsors nemen we onder de loep.”

Het gevaar van een grote sponsor

Ook Peter Smetsers van voetbalvereniging Una uit Veldhoven kent de verhalen uit ‘de wandelgangen'. Het is volgens hem belangrijk dat een voetbalclub niet afhankelijk is van een grote sponsor.

,,Dat is gevaarlijk. Wij hebben dat ondervangen door de sponsoring onder te brengen bij een businessclub met een eigen bestuur, los van het voetbalbestuur.” Daarnaast hebben de vier voetbalclubs in Veldhoven de samenwerking geïntensiveerd. ,,We willen ons gezamenlijk wapenen tegen onder meer criminele inmenging. Daar is beleid voor in de maak.”

Samen de strijd aanbinden tegen de georganiseerde criminaliteit, dat is zoals de Taskforce het graag ziet. ,,Het is positief dat voetbalclubs steeds vaker erkennen dat er een probleem is. Het gaat er nu om hoe clubs de risico's kunnen herkennen en daar actie op kunnen nemen", stelt Depla.

Checklist als hulpmiddel voor clubs

Om clubs daarbij te helpen heeft de Taskforce een zogeheten interventiekaart ontworpen. Door de checklist in te vullen krijgt de club een goed beeld of er sprake is van witwassen, criminaliteit of drugshandel. ,,Het is de bedoeling dat gemeenten, voetbalclubs maar ook de KNVB het probleem gezamenlijk oppakken. Ieder vanuit zijn eigen rol.”