Brabantse waterschappen staan beregenen graslanden en sportvelden overdag toe

De waterschappen nemen deze maatregel omdat bij aanhoudende droogte, waar nu sprake van is, er problemen kunnen ontstaan voor grasland en sportvelden. Het gras is nodig als ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden.

In normale omstandigheden mogen graslanden in juni en juli niet beregend worden met grondwater tussen 11.00 – 17.00 uur. De Brabantse waterschappen heffen deze beperking nu voor tien dagen op en verruimen de tijden.

De Waterschappen vragen wel aan vergunninghouders om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. Vanwege de aanhoudende droogte en hitte is zuinig zijn met water zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Om het watertekort op te heffen is een langere periode van neerslag nodig.