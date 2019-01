Brabantse wegen kunnen vannacht weer glad worden, woensdag kans op sneeuw

Ook in de loop van dinsdag blijft het op sommige plekken glad, omdat er wat sneeuw of hagel kan vallen. Het risico bestaat dat die in de lucht smelt, en als ijzel op de grond terecht komt. Door een bui kan het daardoor lokaal plotseling erg glad worden. In het zuidwesten van het land valt de sneeuw mogelijk wél wit naar beneden. Het is nu nog moeilijk te voorspellen, maar de kans bestaat dat de vlokken daar dinsdagavond blijven liggen.