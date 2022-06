Brabantse wegen potdicht door acties van boeren bij Oss, Liessel, Best en Schaijk, politie blokkeert toegang naar Provinciehuis

VideoBoeren hebben maandagmiddag meerdere snelwegen in Brabant geblokkeerd. Met hooibalen werd het verkeer op de A2 bij Best, A67 bij Liessel en de A50 bij Oss stilgezet. Na onderhandelingen met de politie zijn de A2, A67 en A50 inmiddels weer open, wel moet verkeer rekening houden met files. Rond 16.15 zijn in het Provinciehuis in Den Bosch enkele boeren binnen. Zij hebben een vreedzame bespreking. De politie probeert de toegang naar het Provinciehuis te blokkeren.

Er zijn geluiden dat Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever onderweg is naar het Provinciehuis. In het verleden is daar meermaals gedemonstreerd met tractoren. De politie probeert dat maandag te voorkomen door alle toegangswegen naar het gebouw langs de A2 te blokkeren. Bij het Provinciehuis staan rond 16.00 uur toch wat tractoren, die in de gaten worden gehouden door agenten in vier busjes van de Mobiele Eenheid (ME).

De situatie in Brabant is momenteel als volgt:

• A50 richting Oss, voor knooppunt Paalgraven: vrijgegeven, nog wel vertraging

• A2 richting Den Bosch, bij Best: vrijgegeven, nog wel flinke file

• A67 richting Venlo, bij Liessel: vrijgegeven, nog wel flinke file

• N324 bij Schaijk: vrijgegeven

Op veel wegen lange files

Een groep die vanuit Schaijk onderweg was, is net voor knooppunt Paalgraven (A50/A59) door de politie op de N324 tegengehouden. Daar stond het verkeer enige tijd stil. Ook elders in het land zijn acties. De ANWB meldt lange files.

De politie is overal aanwezig. In eerste instantie zal de boeren op de snelwegen gevraagd worden te vertrekken, aldus een woordvoerder. In het uiterste geval zullen de tractoren worden weggesleept. Hooibalen die op de snelweg zijn gegooid worden ondertussen weggeduwd met een politiebus. ,,Het recht van protesteren ondersteunen wij, maar veiligheid staat echt voorop. We blijven in gesprek met de boeren om de wegen zo snel mogelijk weer vrij te krijgen.”

Op de A2 bij Best vertrokken de boeren rond 15.30 uur. Dat werd besloten na onderhandeling met de politie. Hooibalen werden daarvoor al wel weggeduwd met een politiebusje. Een hevige regenbui had de actievoerders even daarvoor nog niet weg gekregen. Er werd geschuild onder de grote voertuigen. Van filmende automobilisten is het kenteken genoteerd, zij krijgen later een boete. Rond 15.30 hebben boeren de boel opgeruimd.

Volledig scherm De politie rondom het provinciehuis in Den Bosch. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Boeren bij het Provinciehuis in Den Bosch. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Een flinke regenbui met onweer trekt over de A2 bij Best. De boeren schuilen in trekkers en onder aanhangers maar blijven voorlopig nog wel staan. © Fotopersburo Bert Jansen

A67 bij Liessel

Op de A67 ontstond rond het middaguur na een volledige blokkade een kilometerslange file. Ter hoogte van Liessel legden zo’n veertig boeren hooibalen neer. Rond 13.45 ging hier weer één rijstrook open. Dat gebeurde na flink onderhandelen tussen agenten en boeren. Actievoerders kregen geen boetes, wel moesten ze zich legitimeren met hun rijbewijs.

Rond 14.30 gingen de boeren weg bij Liessel. De A67 was nog wel een tijd afgezet vanaf knooppunt Leenderheide. Verkeer richting Limburg werd omgeleid. Ook alle opritten op de weg richting Liessel waren dicht. De politie hield verkeer tegen bij Geldrop, Someren en Asten om te voorkomen dat meer verkeer zich vastreed achter de boerenblokkade.

Veel automobilisten stapten uit, sommigen dronken een kopje koffie langs de weg. Op de andere wegen rond Asten was het ondertussen ook erg druk. Op de toegangswegen stonden veel vrachtwagens, wat ook daar voor files zorgt. Rond 15.30 uur liet de politie weten dat de situatie hier langzaam verbetert.

Actie Schaijk

Een van de andere plaatsen waar veel boeren zich verzamelden met trekkers en andere voertuigen is Schaijk. Vanuit daar gingen zo'n 25 trekkers op pad. De politie hield hen tegen bij ecoduct De Maashorst en voorkwamen zo dat ze de A50 of A59 opreden. Op de N324 stond het muurvast totdat de club besloot om om te keren.

Uit voorzorg is in Oost-Brabant de Mobiele Eenheid al opgeroepen om paraat te staan. Elders in het land zijn de acties maandag publieksvriendelijker, al reden er ook veel trekkers erg langzaam over de A28 en de A30. Ook is een groep boeren het natuurgebied Korenburgerveen in de buurt van Winterswijk ingereden met giertanks.

Volledig scherm Enorme file op de A67 door blokkade. © Redactie Zuid

Volledig scherm Blokkade op het kruispunt tussen de A50 en A59 in. © Redactie Zuid

Volledig scherm Boeren ruimen de boel op zodat de A2 weer vrij is. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Boeren ruimen de boel op zodat de A2 weer vrij is. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Politie houdt zo'n 25 boeren met trekkers tegen net voor de A50. © Marco van den Broek - Marcofotografie

‘Politie meteen ingeschakeld als ze op snelweg komen’

Rijkswaterstaat stuurt maandagmiddag extra weginspecteurs de snelwegen op om te zien of er boeren met tractoren over de snelwegen rijden. ,,Als we dat zien gebeuren, zullen we zeker de politie inschakelen”, stelt een woordvoerder. ,,We hopen dat ze door de politie de snelwegen worden afgestuurd.”

De rijksdienst adviseert weggebruikers op de snelweg de snelheid te matigen als blijkt dat de boeren er met landbouwvoertuigen rijden. ,,Want het verschil in snelheid is anders enorm groot.”

ZLTO, de vereniging voor ondernemers in de groene ruimte in zowel Brabant en Zeeland, geeft op Twitter aan niet betrokken te zijn bij de acties.

Volledig scherm A2 bij Best geblokkeerd met hooibalen. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Boerenprotest op de A67 bij Liessel. © Rene Manders / DCI Media

Boeren zijn boos

De boeren in Nederland zijn boos vanwege de nieuwe stikstofplannen van de regering. Vooral vorige week woensdag vonden er grootschalige protestacties plaats. Tienduizenden boeren kwamen in Stroe samen om te demonstreren. De demonstratie verliep zonder grote problemen, maar verschillende acties op de snelwegen leidden tot chaotische taferelen. De politie heeft rondom dat boerenprotest enkele honderden boetes uitgedeeld.

Op de achterzijde van een vrachtwagen stonden woensdag de namen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh met hun sterfdatum. Daaronder stond de naam van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), een kruis en een vraagteken. Van der Wal heeft aangifte gedaan van een doodsbedreiging en van opruiing. De betreffende bestuurder heeft inmiddels spijt.

Vrijdagavond waren er ook acties, vooral in Brabant. Deze acties waren wat kleinschaliger en meer ludiek. Toen werd al gesproken over nieuwe demonstraties.

Volledig scherm A50 bij Oss dicht. © Marco van den Broek - Marcofotografie

Volledig scherm Boeren die vanuit Schaijk richting knooppunt Paalgraven bij Oss wilden rijden, werden door de politie tegengehouden. © Redactie Zuid

Meer acties?

Voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) ging daar zondag verder op in. Hij kondigde acties aan voor vandaag. ,,We gaan het niet pikken”, zei hij. De boer uit Sint Hubert stelt dat de acties niet gecoördineerd zijn. ,,Vanaf maandag gaat alles rollen wat kan rollen, wat wielen heeft.”

Dinsdag wordt in de Tweede Kamer gestemd over de stikstofplannen, die tot gevolg hebben dat er heel wat boeren zullen verdwijnen. Ook dan liggen acties in de lijn der verwachting. Naar verwachting wordt voor de nieuwe plannen gestemd.

‘Voorkom boerenopstand’

De iets mildere boerenactiegroep Agractie doet maandag ondertussen een ‘laatste oproep’ aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) om haar plannen niet door te zetten. ,,Ga niet door op de ingeslagen weg. Laat een vreedzame actie niet escaleren in een boerenopstand”, zegt voorman Bart Kemp in een maandagochtend verschenen video.

Een woordvoerder van minister Van der Wal zegt dat ‘boeren het recht hebben om te protesteren’ en dat de overheid hun zorgen ‘serieus neemt’. Hij maakt echter ook duidelijk dat de minister haar plannen niet zal intrekken; ze wil zich houden aan de afspraken uit het coalitieakkoord. ,,We hebben in Nederland ook rechterlijke uitspraken waar we iets mee moeten. En de natuur staat er echt slecht voor, dat blijkt uit tal van rapporten.” Over de bewoordingen van Agractie wil de zegsman niet veel kwijt. ,,Op deze retoriek gaan we niet in. We gaan niet mee in die termen.”

Meer informatie over stikstof:

Volledig scherm A2 bij Best potdicht. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Boeren schuilen voor de regen. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm A2 bij Best potdicht. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Boeren verzamelen zich bij Schaijk. Op een bord is minister Van der Wal te zien. © Marco van den Broek - Marcofotografie

Volledig scherm De blokkade van de A67 richting Venlo bij Liessel. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm Actie op A2 bij Best. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Actie op A2 bij Best. © Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Enorme file op de A67 door blokkade. © Redactie Zuid

Volledig scherm De A2 bij Best geblokkeerd. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Volledig scherm Actie op de A67. © Redactie Zuid

Volledig scherm Actie op de A67. © Redactie Zuid

Volledig scherm Hooibalen op de A67. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm De boeren verzamelen maandag in Schaijk. © Redactie Zuid

Volledig scherm Boeren verzamelen zich bij Schaijk. Op een bord is minister Van der Wal te zien. © Marco van den Broek - Marcofotografie

Volledig scherm Actievoerende boeren. © Rene Manders / DCI Media

Volledig scherm Actievoerende boeren. © Rene Manders / DCI Media

Volledig scherm Boeren blokkeren maandagmiddag de A67 bij Liessel. © Twitter / Tonnieontour



