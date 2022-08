Brabantse weggebruikers kruipen regelmatig door het oog van de naald op het spoor

Het onderzoek naar het ongeval in Boxtel van dinsdagavond is nog in volle gang. Een automobiliste die haar navigatie verkeerd had begrepen, kwam met haar auto via een overweg op de rails terecht. Een aankomende trein werd enkele tientallen meters voor het voertuig tot stilstand gebracht. ,,Fijn dat de machinist goed scherp was en de bestuurder ongedeerd is gebleven”, zegt woordvoerder Joke van der Cruysen van ProRail.