Brabantse winkelier legt huurrekening op toonbank om leegloop te verklaren

OSS - Winkelier René Bakker stelde zijn huurbaas een ultimatum: de prijs zakt of ik ben weg met mijn lederwarenzaak. Dat laatste gebeurt en ook zijn buurman van Opera vertrekt. Zo komen er dus nóg twee panden leeg aan de Heuvel in Oss. Dit brengt het totaal op acht.

Op de toonbank van Regony Lederwaren ligt een factuur zodat alle klanten kunnen zien wat winkelier René Bakker maandelijks aan huur betaalt. ,,Mensen geloven me niet als ik ze zeg dat ik voor een maand huur inclusief btw dik 4300 euro kwijt ben, dus laat ik het ze maar zien", zegt de ondernemer.

De huurprijs is voor hem reden om na ruim tweeënhalf jaar te stoppen aan de Heuvel. Op 1 juli valt het doek. ,,Dit soort bedragen kan je gewoon niet meer vragen hier in Oss. Als iemand het wél kan opbrengen, ga ik graag bij hem of haar in de leer, want dan heb ik altijd iets verkeerd gedaan."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Winkelier René Bakker bij de huurrekening op zijn toonbank. © Paul Driessen

Opera

Ook de buurman, kledingwinkel Opera, gaat na 24 jaar weg uit de Heuvel. De huurprijs is één van de redenen, zegt ondernemer Peter van Lieshout. ,,Voor effectief honderd vierkante meter winkel betalen we 4600 euro per maand. En de huurbaas wil van geen wijken weten. We houden er vanaf augustus mee op." Hij houdt Opera Men aan de Kerkstraat wel aan.

Met het vertrek van Regony Lederwaren en Opera uit de Heuvel staan daar straks acht panden leeg. En dat in één van de belangrijkste winkelstraten in Oss. Het verhaal gaat dat ook damesmodezaak You & Me op termijn de Heuvel verruilt voor de Walstraat, maar er was gistermiddag niemand in de winkel om dit te bevestigen. Dat de verlieslijdende Blokker-keten in het net opgeknapte pand op de Heuvel personeel zoekt, is geen garantie op een lange toekomst in Oss.

Zorgelijk

De ontwikkelingen baren zorgen bij centrummanager Jack van Lieshout - broer van Peter. ,,We hebben wel wat lijntjes uitstaan, maar we zien gewoon dat weinig ketens zich melden. Het is ook voor ons afwachten."

Mark van Hove van VBK Holding spreekt namens de verhuurder van de twee leegkomende panden aan de Heuvel. ,,Wij vinden de huur niet te hoog", zegt hij. Van Hove betreurt het vertrek van Opera en Regony Lederwaren en gaat op zoek naar nieuwe huurders. Van de factuur op de toonbank bij René Bakker krijgt de vastgoedman een 'ongemakkelijk gevoel'. ,,Maar hij heeft het recht om te zeggen wat hij wil. Ik heb daar verder geen commentaar op."

Van Hove laat weten dat hij het huurcontract met Wibra op de Heuvel onlangs langjarig verlengde. ,,Ik blijf optimistisch en houd vertrouwen in de Heuvel."

Blog

Gé Wagemakers, oud-wethouder voor onder meer de binnenstad, schreef twee weken geleden een blog over de Heuvel. Hij voorspelde daarin dat de straat in de toekomst nog meer uitgroeit tot 'Brabants horecaplein'. Winkels trekken naar zijn idee dan meer naar Walplein en Walstraat, waar de oude V&D plaatsmaakt voor nieuwbouw met winkels, horeca, cultuur en woningen in stadsplan Wal Kwartier.