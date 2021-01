Brabantse ziekenhuizen blij met snellere vaccinatie zorgpersoneel

Landelijk komen 30.000 medewerkers in de acute zorg (intensive care, spoedeisende hulp, covid-afdelingen en ambulancediensten) vanwege de ommezwaai van het kabinet nu al in de eerste vaccinatieronde aan bod. Er bestaat nog onduidelijkheid over wanneer het inenten precies begint. ,,Het is goed onze mensen, die dagelijks in de frontlinie staan en het al maanden zwaar voor de kiezen krijgen, de noodzakelijk bescherming te geven. En daarmee ook onze patiënten”, stelt ROAZ-voorzitter Berden namens de Brabantse ziekenhuizen. ,,Maar het is ook een goede stap, om het moreel van de troepen hoog te houden. Het is een erkenning voor de sector en de belangrijke rol die ook de ziekenhuizen hebben in deze crisis.”