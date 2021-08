Brabantse ziekenhuizen krijgen maar geen adempauze: ‘We worden overbelast, terwijl er een remedie is’

Nieuwsover­zicht | Aanslagen Poolse supermark­ten voor eigenaren nog steeds een raadsel - Man vraagt 18 miljoen terug aan Belasting­dienst

16 augustus Een man uit Oosterhout is verhoord door de FIOD omdat hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte. Verder tasten de eigenaren van Poolse supermarkten die doelwit zijn geweest van aanslagen nog altijd in het duister. En nu de gemeente Son en Breugel een homo-ontmoetingsplek wil afsluiten, staat het afgelegen stukje bos ineens volop in de belangstelling. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.