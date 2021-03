Brabantse ziekenhuizen stellen steeds minder zorg uit: tachtig tot negentig procent gaat door

Harmony of Hardcore en 7th Sunday gaan ook dit jaar niet door: ‘Konden niet om deze beslissing heen’

10 maart ERP - De festivals Harmony of Hardcore en 7th Sunday gaan dit jaar niet door. Beide evenementen op festivalterrein De Roost in Erp kennen hun eerstvolgende editie in 2022. Organisator Par-T Events vindt het niet verantwoord de festivals te houden op de geplande data eind mei.