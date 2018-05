Brabantse zussen strijden voor hun gezondheid: 'We zijn elkaars helden'

HILVARENBEEK - Dat de Hilvarenbeekse zussen Cornelien en Sophie Prinsen doorzetters zijn is wel duidelijk. Waar Cornelien (41) al 12,5 jaar strijdt tegen kanker, knokt Sophie (44) tegen haar overtollige kilo's. Uit liefde voor haar zus wil Sophie nu de Alpe d'Huez gaan beklimmen. Om geld in te zamelen voor dat goede doel houden de twee zusjes dit weekend een garagesale in de wijken De Elst en Loosche Akkers.

Op 28-jarige leeftijd werd bij Cornelien uitgezaaide borstkanker geconstateerd. De oncoloog noemt haar inmiddels een medisch chemowonder, want de levensverwachting was niet hoog. Cornelien: ,,De laatste tien jaar leef ik in een bonustijd. Ondanks de zware momenten blijf ik positief. In het jaar dat ik ziek werd zijn mijn twee nichtjes geboren. Ik moest van mezelf overleven tot minimaal hun vierde levensjaar, zodat zij hun eigen bewuste herinneringen aan mij hadden op het moment van overlijden. Zij geven mij vechtlust en kracht. Geluksengeltjes noem ik hen. Maar ik wil niet zielig gevonden worden, hoor. Ik ben gewoon Cornelien Prinsen en heb toevallig kanker."

Inspiratie

Haar zus Sophie voert ondertussen haar eigen gevecht tegen haar overgewicht. Dat betekent veel sporten dus. Dat bracht haar op het idee om deel te nemen aan de Alpe d'HuZes, de massale beklimming van de Franse berg om geld in te zamelen voor het goede doel. ,,Ik loop al drie jaar hard, dus waarom zou ik niet die Franse berg opgaan", vraagt Sophie zich af. "Ons Lien is mijn inspiratie om door te zetten in allerlei doelen. Als zij niet opgeeft, wie ben ik dan om wel op te geven?"

Sophie steunt haar zus daar dik en dun. Ze zijn elkaars helden en delen verdriet, angst en blijdschap. ,,Je kunt wel genieten van de dag, maar er hangt toch een zwaard boven het hoofd", zegt Sophie. ,,Erg jammer dat ik ons Lien bij de finish niet in de armen kan vallen, want zij ondergaat op dat moment een laatste chemobehandeling."