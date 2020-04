Brabantse zzp’ers tijdens coronacrisis: Livestream producer Michiel Gardner werkt volledig vanuit huis

VIDEO Minister verontwaar­digd over ‘stikstof­shop­pen’: ‘wat Brabant heeft gedaan, keur ik echt ten zeerste af’

17:07 DEN BOSCH - Landbouwminister Carola Schouten heeft geen goed woord over voor het Brabantse besluit om de stikstofruimte van vier veehouderijen in andere provincies op te kopen. ,,Ik was tamelijk verontwaardigd toen ik het hoorde. Het is buitengewoon oncollegiaal”, zo laat de minister weten in een interview met boerenvakblad Nieuwe Oogst.