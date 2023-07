Brand bij cafetaria in Boxtels winkelcentrum maakt veel los: ‘Dit is zó triest voor die mensen’

Winkeldie­veg­ge met ‘jatjurk’ betrapt in Boxtel: ‘Pakken koffie en vlees weggemof­feld'

BOXTEL - Een vrouw is zaterdagmiddag in Boxtel aangehouden nadat ze bij een supermarkt producten probeerde te stelen met een ‘jatjurk’. De bijzondere diefstal werd gedeeld op Instagram door een wijkagent. ‘De vrouw had onder andere pakken koffie en vlees onder haar jurk weggemoffeld’.