Brand gesticht bij woning in Fijnaart, dader nog spoorloos

Het Van Gogh Museum is jarig en trakteert basis­school in Et­ten-Leur op een schilderij

ETTEN-LEUR -Bij basisschool IKC de Vincent in Etten-Leur hangt sinds woensdag een ‘Van Gogh’ aan de muur van de aula. Het is een cadeau van het Van Gogh museum uit Amsterdam, dat dit jaar haar 50-jarig bestaan viert. Het betreft een replica van Van Goghs Visserboten aan het strand van Les Saintes-Maries-de-la-Mer in 3D.