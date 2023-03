Brand in flat te Sprang-Capelle bedwongen, maar vooral bij de benedenbuurvrouw (92) zit de schrik erin

Hooglander-kalf­jes in Huis ter Heide zien eruit om te knuffelen: ‘Maar niet doen, hou afstand’

LOON OP ZAND – Het broedseizoen is begonnen en dat betekent dat Huis ter Heide in een heuse kraamkamer is veranderd. De Schotse hooglanders grazen er samen met hun pasgeboren wollige kalfjes rond in het natuurgebied met vennen.