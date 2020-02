Brandalarm activeert CO2-blussysteem: man stikt bijna in parkeergarage in Breda

Carnaval Den Bosch is tijdens carnaval het liefst voor vrouwen met hoge nood

10:30 Als er óóit extra openbare toiletten nodig zijn, dan is het wel tijdens carnaval. En dan speciaal voor vrouwen, want plaskruizen staan er genoeg. Of moeten zij weer uren in de rij staan wachten voor dat ene damestoilet in het café?