Branden, aanhoudingen en een steekpartij: dit was de jaarwisseling in jouw regio

Regio Eindhoven en Valkenswaard

In de regio Eindhoven was Oud en Nieuw allesbehalve rustig. Op Stratumseind in Eindhoven raakten twee mannen gewond na een vechtpartij. Een van hen werd zelfs in zijn onderbeen gestoken. Drie mannen werden aangehouden.

Op verschillende plekken in Eindhoven werden branden gesticht. Zo stonden onder andere auto's en afvalcontainers in brand. Toch waren er bij de politie geen ‘noemenswaardige, grote incidenten bekend’.

Steekpartij in Eindhoven

Regio Helmond

In Helmond voerden verschillende branden de boventoon tijdens Oudjaarsnacht. Zo woedde er een flinke brand op de zolder van een woning aan het Blokskenserf.

Er waren ook nog veel kleine brandjes, waaronder aan de Dasstraat in Helmond. Daar ontstond een autobrand, vermoedelijk door vuurwerk.

Regio Best, Meierijstad en Son

Oud en Nieuw werd in Best, Meierijstad en Son rustig gevierd. Vroeg op de avond werd er nog wel een kledingcontainer in brand gestoken door vuurwerkvandalen.

De politie Veghel vroeg 's avonds nog even om een plaspauze voor dieren die bang zijn voor vuurwerk.

Een kledingcontainer in Schijndel stond met oudjaar in brand.

Regio De Peel

In de Peel was er tijdens Oudjaarsnacht een brand bij stofferingsbedrijf TON Projectstoffering aan de Korenmijt in Beek en Donk. Die brand werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een wensballon.

Regio Geldrop-Mierlo en Nuenen

In Geldrop-Mierlo en Nuenen was niet veel aan de hand tijdens Oud en Nieuw. Toch was er twee keer brand in Geldrop. Een woningbrand werd geblust door een omstander, de brand in een kledingcontainer werd geblust door de brandweer.