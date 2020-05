Brandstichters zendmast Maasbree vluchtten mogelijk Brabant in

MAASBREE - De mensen die op 1 mei bij Maasbree een zendmast in brand hebben gestoken, zijn mogelijk via de Middelpeelweg gevlucht. Dat blijkt uit het politieonderzoek. Zij zouden daarbij in een donkerkleurige auto hebben gereden.

Op 1 mei staken meerdere mensen een zendmast in brand in Maasbree, Limburg. Deze mast staat langs de A67 bij verzorgingsplaats Deersels. De politie liet meteen weten een onderzoek in te stellen en deelde vrijdag de voorlopige resultaten van dat onderzoek.

Zo zou een donkerkleurige auto van de brandstichters op een zandweg achter de zendmast geparkeerd hebben gestaan. Na de brandstichting zijn de daders rond 22.30 uur die dag op de vlucht geslagen over diezelfde zandweg, richting het zuiden.

Middenpeelweg

De politie heeft een groot deel van de vluchtroute van de auto al in kaart kunnen brengen. Hetgeen nog niet duidelijk is, is of de verdachten vanaf de Tongerseweg het centrum van Maasbree in zijn gevlucht, of juist de Middenpeelweg (N277) hebben genomen om te ontkomen.

5G en corona

De afgelopen maanden is op plekken door het hele land brand gesticht bij zendmasten. Dat komt omdat een aantal mensen gelooft dat er een link is tussen het snelle 5G-internet en corona. Ook al is daar geen enkel bewijs voor.