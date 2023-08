Brandweer haalt koe uit de sloot: gespecialiseerd team uit Berlicum wordt ingezet

BOXTEL - De brandweer is woensdagochtend in actie moeten komen voor een koe die ongelukkig in een sloot terecht was gekomen langs het Hooibrugpad in Boxtel. Dat gebeurde ter hoogte van de Hooigbrug langs de Dommel tussen Boxtel en Gemonde.