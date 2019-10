Brandweer op de stoep bij Frans Bauer en Rico Verhoeven houdt de buurt goed in de gaten

Tweetal in Roosendaal ontvoerd, bedreigd, geslagen en vier uur later vrijgela­ten in Hoogvliet

16:12 ROOSENDAAL - Bij een woning aan de Wattstraat in Roosendaal zijn maandagavond twee mannen ontvoerd. Dat gebeurde rond 22.00 uur. Enkele gewapende mannen drongen de woning binnen en bedreigden de bewoner en de andere man, die in het pand op bezoek was. Zij werden pas uren later vrijgelaten, in Hoogvliet bij Rotterdam.