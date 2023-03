Bravis spoort hartafwijkingen bij baby’s eerder op met zuurstofmeting

Eigen ruimte voor jongeren in De Korf. Kampioen groundmo­ves Nasser el Jackson is bij de opening

VLIJMEN - De nieuwe jeugdruimte in buurthuis De Korf in Vlijmen wordt vrijdagmiddag 3 maart geopend. Tweevoudig wereldkampioen groundmoves (streetsoccer) en KNVB-ambassadeur streetsoccer Nasser el Jackson is bij de opening aanwezig.