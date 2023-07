Breda gaat mensen sneller uit de schulden helpen: ‘Mensen kunnen zich richten op persoonlijke ontwikkeling’

Roosendaal zet het licht op groen, maar legt nieuwbouw Cloetta wel aan banden

ROOSENDAAL - Cloetta mag van het Roosendaalse college onder strenge voorwaarden een nieuwe snoepfabriek bouwen op bedrijventerrein De Meeten 2. Een eis is bijvoorbeeld dat in een later stadium absoluut niet mag worden uitgebreid. Zelfs een extra parkeerplaats is uit den boze.