Breda geniet van 538-festival dat almaar beter wordt: ‘Supervet hier weer te zijn’

Column Elke zorgbe­stuur­der zou moeten weten wie Gerrit Poels was

Hij was bij een stuiptrekkend konijn in de greppel naast het karrenspoor gebleven. Zo nederig en bescheiden sprak Gerrit Poels over zijn werk, zijn missie. Over de fietstochten, jarenlang, waarin hij brood rond bracht, in de nacht, zodat het donker de schaamte bedekte. En over de jaren dat hij mensen zonder dak boven hun hoofd een slaapplek bood.