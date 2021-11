Breda is dé verkeersherriehotspot van Brabant: ‘Kan invloed hebben op je gezondheid’

Nieuwsover­zicht | Man overleden bij ongeluk - Zoon Peter Gillis slachtof­fer van overval

Een 37-jarige man uit Den Haag is zaterdagnacht om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de N65 ter hoogte van Berkel-Enschot. Op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is Mark Gillis, de zoon van Oostappen-baas Peter Gillis, gewelddadig overvallen. En Glow in Eindhoven trekt ondanks de coronapiek veel bezoekers. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

7 november