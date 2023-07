Breda legt deelscooter verder aan banden: ‘We willen niet heel de tijd opgezadeld worden met klachten’

Volmaakt gelukkig in de miezer op de camping: ‘Geef mij maar het Nederland­se weer’

DEN HOUT - Hitte en bosbranden in zuidelijke landen. In eigen land is het vooral druilerig. Al maken ze zich op camping ’t Kopske in Den Hout nauwelijks druk om het weer. ‘Krijg ik het koud ‘s avonds, dan doe ik gewoon het kacheltje aan.’