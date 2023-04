Breda nokvol op Koningsdag: 'Kom niet meer naar de Bredase binnenstad’

LIVE: de stemming zit er heerlijk in op 538 Koningsdag in Breda

BREDA - 538 Koningsdag is los! Om 12.00 uur heeft Son Mieux het feest op het Chasséveld geopend. De laatste artiest sluit om 22:30 uur vanavond af. In totaal worden er 40.000 feestvierders verwacht. Het festival is volledig uitverkocht.