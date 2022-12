Breda telt van Brabant de meeste elektrische auto's

TechTiek vraagt cijfers op bij het de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en zet deze per gemeente op een rij. Na Breda en Tilburg volgen Den Bosch met 232, Maashorst met 205 en Nuenen, Gerwen en Nederwetten met 202 elektrische auto’s per 10.000 inwoners.

Jasper van der Vliet van TechTiek heeft een mogelijke verklaring voor het hoge aantal elektrische auto’s in Breda. ,,Daar is een van de grootste leasebedrijven van het land gevestigd, al zien wij niet naar welke gemeente hun auto’s gaan.”

Stijgingspercentage

TechTiek keek ook naar het stijgingspercentage van het aantal elektrische auto’s per gemeente. Een eervolle vermelding gaat hier uit naar Baarle-Nassau waar het aantal elektrische auto’s in 2022 met 173,3 procent steeg ten opzichte van 2021.

Een kanttekening daarin is dat in Baarle-Nassau niet veel nodig was voor een grote stijging in het aantal elektrische auto’s. De gemeente staat wat aantal voertuigen betreft per 10.000 inwoners onderaan in Brabant met 59. Na de gemeente Baarle-Nassau volgen Woensdrecht (95 procent), Asten (91,3), Zundert (81,7) en Rucphen (81.7) als hoogste procentuele stijgers.