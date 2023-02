Breda vol met carnavalsvierders op zaterdagavond: gemeente riep op niet meer naar het centrum te komen

Weersver­wach­ting carnavals­zon­dag: veel bewolking tijdens de optochten

Waar de een nog aan het bijkomen is van een avond flink hossen, staat de ander alweer in de startblokken. Het feestgedruis in de straten van Oeteldonk, Lampegat en Kruikenstad, maar ook in Tullepetaonestad en Ossekoppenrijk barst zondag weer flink los. Maar kunnen carnavalsvierders een zonnetje of misschien toch een regendruppel verwachten?