Bredaas echtpaar bestolen van 300.000 euro: 14 verdachten opgepakt in zaak rond phishing

Nieuwsover­zicht | Tieners opgepakt voor gewapende overval - Zo verliep eerste dag met nieuwe mondkapjes­plicht

De coronaregels zijn vanaf zaterdag opnieuw aangescherpt. Het dragen van een mondkapje is weer verplicht en de coronapas moet nu op meer plekken getoond worden als toegangsbewijs. Verder gaat lichtfestival Glow na één digitaal jaar weer door. En in een woning in Eindhoven is vrijdagavond een gewapende overval gepleegd, waarbij werd gedreigd met steekwapens.

6 november