Bredaas lyceum rouwt weer om leerling na dood Megan (15): ‘Zoiets verschrikkelijks went nooit’

Zomerserie Klimaat in Brabant: De schaats­sport blijft maar verliest wat van zijn magie

9:53 Vooral in de winter stijgt de temperatuur. Wat doet dat met de schaatscultuur? Martijn Willemsen staat op zijn linkerbeen in het natte gras naast de Karpendonkse Plas in Eindhoven. Diep door zijn knie gezakt, met de handen op de rug. Voorover gebogen, maar naar achteren leunend. Vervolgens valt hij met zijn hele gewicht naar rechts, zoekt zijn balans op zijn rechtervoet, om acht seconden later opnieuw van standbeen te wisselen.