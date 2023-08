Bredaas stadsstrand bestaat 10 jaar: ‘Belcrum Beach is een absolute toevoeging aan de stad’

Brandweer redt derde ree in een dag uit Zuid-Willems­vaart in Helmond

HELMOND - De brandweer is in Helmond druk met het redden van reeën die in het kanaal zijn gevallen. Zondagochtend werd het derde ree in een dag tijd uit de Zuid-Willemsvaart gehaald, dit keer bij Sluis 7.