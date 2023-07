Bredanaar (67) moet 16 jaar de cel in voor vermoorden van zijn vrouw: ‘Minutenlang een strijd op leven en dood’

Polyester in container smeult en vat vlam in Veghel, brandweer blust vanaf hoogwerker

VEGHEL - Op een bedrijventerrein in Veghel stond in de nacht van dinsdag op woensdag een container in brand. Uit de afgesloten transportcontainer aan De Amert kwam rook, waarop de brandweer werd gebeld. Met de inzet van veel wagens wisten brandweerlieden het vuur te blussen.