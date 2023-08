Bredanaar rijdt bijna agenten aan bij vluchtpoging en blijkt vuurwapen bij zich te hebben

Rechtbank vergeet man die Tilburgse vrouw zwaar mishandel­de psychisch te laten onderzoe­ken

BREDA/TILBURG - De man die vorig jaar een Tilburgse vrouw in haar eigen flatwoning zwaar mishandelde, wordt pas volgend jaar berecht. Door fouten bij de rechtbank bleef de opdracht om de 33-jarige man in het Pieter Baan Centrum te onderzoeken, erg lang liggen. Daardoor zit de man straks ruim een jaar in voorarrest voordat hij hoort welke straf hij krijgt.