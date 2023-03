Bredase Aleyna (23) runt eigen afhaalrestaurant: 'Onze Turkse gerechten zijn uniek in Breda'

indebuurt.nlIs het jou al opgevallen dat de Haagdijk een nieuw afhaalrestaurant heeft? Sinds 10 januari 2023 is de Bredase Aleyna Avci (23) eigenaresse van Nayino, een restaurant waar je mediterraans eten haalt. “We serveren voornamelijk Turkse gerechten, die je nergens anders in Breda vindt”, zegt Aleyna.

De Bredase wil de stad kennis laten maken met Turkse gerechten, zoals Cigkofte en Kumpir. “Klanten zijn blij dat wij er zitten. Normaal moet je voor dit soort specifieke gerechten naar Rotterdam, want hier hadden ze dat tot nu toe niet”, zegt Aleyna. “Dat maakt ons uniek.”

Cigkofte

Droom van Aleyna

Aleyna droomde lang over het openen van een eigen restaurant.”Ik werkte vroeger bij een Turks restaurant en kreeg daar veel verantwoordelijkheden. Dat beviel mij zo goed, dat ik daarna zelf een restaurant wilde.” Na opleidingen tot kok en gastvrouw was Aleyna er klaar voor, totdat corona in 2020 roet in het eten gooide. “Ik was op zoek naar een geschikte locatie, maar door corona durfde ik niet verder te zoeken. Ook vanwege de angst om snel failliet te gaan.”

Ruim twee jaar later start Aleyna de zoektocht opnieuw. “Het heeft een paar maanden geduurd, maar uiteindelijk vond ik deze locatie. Het was alleen niet groot genoeg voor een echt restaurant. Daarom was afhaal de ideale manier om te starten. Ik hoop over een paar jaar alsnog op een eigen restaurant”, vertelt Aleyna.

Bijzondere hoek in het afhaalrestaurant

Als je het afhaalrestaurant binnenloopt, zie je direct iets bijzonders aan de muren. “Er hangen borden met Turkse filmsterren, zangers en gezegdes. Dit zorgt voor wat meer sfeer”, zegt de jonge onderneemster. “Het doel is om de hele muur vol te hangen met dit soort borden. Iedere maand komen er twee tot vier bij”, geeft Aleyna aan.

Ze moet af en toe nog wel even uitleggen wat de borden betekenen. “Soms komen er Nederlandse klanten binnen die niet weten wie het zijn of wat de teksten betekenen. Ik vertel met alle plezier wat het is en krijg dan te horen dat ze het leuk vinden. Dat is wel fijn om te horen.” Ze heeft vaak tijd om de klanten het uit te leggen. “Alle producten en gerechten zijn vers en worden ter plekke klaargemaakt. Klanten wachten dan even.”

In de hoek zie je verschillende beroemdheden en gezegdes uit Turkije

Succesvolle opening dankzij TikTok

Aleyna opende samen met haar moeder het restaurant op 10 januari. “De eerste weken verliepen goed”, zegt de Bredase. “Veel bezoekers zag een TikTokvideo van het restaurant, die mijn vriendinnen maakten. Voor mij hoefde dat in eerste instantie niet, want ik heb niet veel met het medium. Uiteindelijk was ik blij dat ze er een hebben gemaakt, want het filmpje is ondertussen meer dan 30.000 bekeken. Zelfs in Turkije zagen ze het filmpje.”

Aardbeving Turkije

Na de opening liep het bezoekersaantal even terug. Dat had te maken met de aardbeving in Turkije, waardoor bezoekers wat andere prioriteiten hadden. “Bij ons stond er een potje op de toonbank waar mensen konden doneren. Het was mooi om te zien dat de bezoekers die kwamen iets wilden doneren of dat ze een praatje wilde maken. Gelukkig komen er de laatste weken weer meer bezoekers”, zegt Aleyna.

Het nieuwe afhaalrestaurant vind je aan de Haagdijk 82.

